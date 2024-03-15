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AKUT Kuşadası 28. Yıl Dönümü Sergisi

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AKUT Kuşadası ekibi, derneğin 28. yıl dönümü sebebiyle düzenlediği fotoğraf sergisi ve tanıtım standıyla, 28 yılda yaşanan acıları ve mücadeleyi gözler önüne seren ekip, Kuşadası halkını bu anlamlı sergiye davet etti.

AKUT Kuşadası ekibi, derneğin 28. yıl dönümü sebebiyle düzenlediği fotoğraf sergisi ve tanıtım standıyla, 28 yılda yaşanan acıları ve mücadeleyi gözler önüne seren ekip, Kuşadası halkını bu anlamlı sergiye davet etti.

Etkinlikle ilgili dernekten yapılan açıklamada, "28 yılda yaşanan acıları ve mücadeleyi resimledik. Bu önemli dönemi insanların da görmesi için böyle bir etkinlik düzenledik. Sergimizi ziyaret ederek, geçmişte yaşadığımız zorlu süreçleri hatırlayıp geleceğe dair önemli dersler çıkarabilirler" dedi.

Düzenlenen fotoğraf sergisinde ziyaretçilere, 28 yıl boyunca yaşanan acıları ve mücadeleyi yeniden hatırlatmayı amaçlıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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