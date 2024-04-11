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Kuşadası'nda Bir Günde 68 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bir günde toplam 68 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollarla kaçmaya çalışan veya Yunanistan tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre 10 Nisan 2024 tarihi saat 06.30'da, Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Uçağı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve yapılan çalışma sonunda 11'i çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı. Yine aynı gün içerisinde saat 10.18'de, Kuşadası açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 19'u çocuk toplam 23 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı gün saat 23.50'de ise Kuşadası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketlilik tespit edildi. Bunun üzerine tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 14'ü çocuk toplam 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda bir günde 3 farklı olay meydana gelirken, sahil güvenlik ekiplerince toplamda 44'ü çocuk toplam 68 düzensiz göçmeni kurtarıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı Yunanistan Kuşadası Aydın Sahil Güvenlik Göçmenler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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