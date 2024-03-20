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Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Uyuşturucu Kullandığı Tespit Edildi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 5 şüphelinin uyuşturucu kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yakalanan 5 şüphelinin, uyuşturucu kullandıkları tespit edildi.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre P.A. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve 2 adet kesici alet bıçak ele geçirildi. Toplamda yakalanan 5 şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde ise uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuşadası Aydın Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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