Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Uyuşturucu Kullandığı Tespit Edildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yakalanan 5 şüphelinin, uyuşturucu kullandıkları tespit edildi.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre P.A. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve 2 adet kesici alet bıçak ele geçirildi. Toplamda yakalanan 5 şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde ise uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN