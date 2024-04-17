Kuşadası'nda Motosikletle Uyuşturucu Satışı Yapan Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletle uyuşturucu satan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, İkiçeşmelik Mahallesi'nde motosiklet kullanan bir şahıs yakalandı. Şahsın, ekipleri fark edince motosikleti bırakarak kaçmaya çalıştığı ancak kısa sürede yakalandığı belirtildi. Operasyon kapsamında şahsın üzerinde yapılan aramalarda 32 paket halinde toplam 53.15 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı bildirildi. - AYDIN