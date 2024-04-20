Kuşadası'nda bir işletmeye ateş açan 2 kişi tutuklandı

AYDIN - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuşadası'nda çıkan kavga sonrası bir işletmeye ateş açan 6 şüphelinin yakalandığını 2 kişinin ise tutuklandığı açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Kuşadası'nda 19 Nisan günü meydana gelen ve sosyal medyada yer alan görüntülerde yer aldığı üzere; Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir işletme önünde kavga yaşanmış ve av tüfeğiyle işletmeye doğru ateş açılmıştır. Olay yerine polislerimiz intikal etmiş, şüpheli şahıslar yakalanmıştır" ifadelerini kullandı.

2 kişi tutuklandı.

Bakan Yerlikaya, olayla ilgili çeşitli suçlardan suç kayıtları olan B.S., Ö.K., T.K., Z.S., C.K. ve D.İ. isimli şahıslar gözaltına alındığını ve B.S. ile Ö.K.'nin tutuklandığını belirtti. Diğer şahıslara ise adli kontrol kararı verildi.