Ereğli'de Otobüs Ücretlerine Zam Geldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 3 Nisan'da otobüs ücretleri ile 5 Nisan tarihindeki otobüs ücretleri arasında 50-150 lira arasında değişen oranlarda zam geldi.

Karadeniz Ereğli'den Ankara 550, İstanbul 690, İzmir 1350, Bursa 1050, Düzce 170, Trabzon 1250, Antalya 1150, Bodrum 1470, Fethiye 1700, Kuşadası 1350 lira oldu.

Karadeniz Ereğli'de 3 Nisan tarihinde belirli olan otobüs ücretleri 5 Nisan tarihi itibariyle bazı seferlerde yeniden artış gösterdi. Ek seferler konulurken bazı illere gidişlerde 50 ila 150 lira arasında değişen oranlarda zam yapıldığı ortaya çıktı. Ramazan Bayramı nedeniyle 9 günlük tatil 5 Nisan Cuma günü akşamı başlıyor. - ZONGULDAK