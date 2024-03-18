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Aydın'da 8 organizatör ve 24 düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuşadası ilçesinde makilik alanda gizlenen 8 organizatör ile 24 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuşadası ilçesinde makilik alanda gizlenen 8 organizatör ile 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Kuşadası ilçesinde deniz kenarında bulunan makilik alan içerisinde Yunanistan'a deniz yolu ile yasadışı geçmeye çalışan M.B, O.D, E.Ş, A.B., N.Y., Y.B., M.G., M.G. isimli 8 organizatör ile birlikte 24 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan çalışmalarda göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 adet bot, 1 adet bot motoru, 1 adet sürat teknesi, 1 adet sürat teknesi motoru, 6 adet cep telefonu, 3 adet otomobil ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Yakalanan organizatörler hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kuşadası Göçmen Aydın Göçmen Kaçakçılığı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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