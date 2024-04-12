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Kuşadası'nda 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki farklı olayda 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı olayda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 34 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuşadası Aydın Sahil Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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