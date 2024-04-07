Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın İncirliova ve Kuşadası ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 6 şüpheli şahsın üzerlerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, İncirliova ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yapılan titiz çalışmalar sonucunda, Kuşadası ilçesinde M.E., Ö.A., B.Ö., O.E. ile İncirliova ilçesinde T.M. ve H.Ç. isimli şüpheli şahısların üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN