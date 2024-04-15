Kuşadası'nda Gezi Teknesi Kazası: Yaralı Şahıs Sahil Güvenlik Tarafından Tahliye Edildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gezi teknesi ile mavi tura çıkan şahıs yaralanınca sahil güvenlik ekipleri tarafından tahliyesi gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda arkadaşları ile birlikte gazi teknesi ile mavi tura çıkan şahıs talihsiz bir kaza sonucu yaralandı. Tekneden yapılan ihbar üzerine sahil güvenlik ekiplerince yaralı şahsın tahliyesi gerçekleştirilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - AYDIN