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Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi Yunanistan İzmir Başkonsolosu'nu ziyaret etti

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Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Kuşadası'nın ticari potansiyeli ve turizm imkanlarıyla ilgili Yunanistan İzmir Başkonsolosu Konstas'a bilgi veren Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, aynı zamanda vize randevularındaki sorunları dile getirdi ve iş insanlarının vize başvurularında ve değerlendirme süreçlerinde uzun ve zorlayıcı durumlarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, sorunun çözülmesinin iyi olacağını söyledi.

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas'ın ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve son derece sıcak geçen ziyarette, birbirine yakın iki yakanın ticari bağlantıların arttırılmasıyla ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi tarafından, Başkonsolos Konstas'a Kuşadası Prestij kitabı hediye edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Meclis Başkanı Serdar Akdoğan Yunanistan Kuşadası İzmir Diplomasi Politika Ekonomi Güncel Haberler

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