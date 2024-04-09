Kuşadası'nda Bayram Yoğunluğu: Oteller Yüzde 90 Doluluk Oranına Ulaştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bayram yoğunluğu otellerdeki rezervasyon oranları yüzde 90'a çıktı.

Ege'nin incisi Kuşadası'nda bayramda hareketlilik arttı. Tatilcilerin ve yerli turistlerin tercihi olan Kuşadası, bayram tatili için cazip bir nokta haline geldi. İlçede bulunan otellerdeki rezervasyon oranları da bu hareketliliği yansıtıyor. Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) Başkan Yardımcısı Serdar Köroğlu, "Bayram yoğunluğu yaşıyoruz. 9 günlük bayram tatilinde havaların normalin üzerinde olması ve seçim telaşının sona ermesiyle vatandaşların yerli ve yabancıların tercihi Ege sahilleri oldu. Yüzde 90'lık bir doluluk yaşanıyor. Sezonun güzel geçeceğini tahmin ediyorum" dedi.

Kuşadası Ticaret Odası'nın (KUTO) İkinci Başkanı Seydi Yıkılmaz, Kuşadası'nda hava şartlarının yazı aratmayacak kadar güzel günler yaşandığını belirterek, işletmelerde ve otellerde yoğunluk yaşandığını ifade etti. Dokuz günlük tatilin etkisiyle ve havaların güzel gitmesiyle, bahar ayını yaşadıklarını vurguladı. Yıkılmaz, "Esnafımız sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu güzel havaların hem turizm hem de ticaret açısından Kuşadası'na olumlu etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Tatilcilerin ve ziyaretçilerin bu güzel günlerin tadını çıkarması, bölge ekonomisine katkı sağlayacaktır. Misafirlerimizi Kuşadası'na bekliyoruz" diye konuştu.

5 yıldızlı otelin operasyon müdürü Özgür Kart, "Ramazan ve yerel seçimler gibi faktörler nedeniyle bir süre ivmemizi kaybetmiştik. Ancak gemilerin gelmesi ve bayramın 9 günlük tatiliyle birlikte yerli ve yabancı turist rezervasyonlarının yüzde 90'lara çıktığını görmek bizi heyecanlandırıyor. Birkaç gün içinde tam doluluk oranına ulaşmayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İşletmeci Cem Taymaz ise Kuşadası'nın kış aylarında yaşadığı ekonomik zorluklara değinirken, baharın gelmesiyle sektöre canlılık kazandırıldığını vurguladı. Özellikle gemi seferlerinin başlamasıyla turizm sezonuna umutla baktıklarını belirten Taymaz, yaklaşan bayram tatilinin işlerine olumlu katkı sağlayacağına ve Kuşadası'nın doğal güzellikleri ve turistik cazibesiyle bu sezonun başarılı geçeceğine inancını dile getirdi.

İlçede bahar havasının etkili olduğunu belirten Turizm İşletmecisi Talat Şenoğlu da, "Nisan ayının gelmesiyle birlikte bahar mevsimini yaşıyoruz. Ramazan ayının da sonuna geldik. Bayramın yoğun geçeceğine inanıyorum. Şimdiden herkesin bayramını kutlarım" dedi. - AYDIN