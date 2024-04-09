Kuşadası'nda Bayram Öncesi Terzilere Yoğun İlgi

Kuşadası'nda bayram öncesinde vatandaşlar, yeni aldıkları kıyafetlerin tamiratı için terzilere yoğun ilgi gösteriyor. Artan talep nedeniyle bekleme süreleri uzarken, terziler ve berberler müşterilerini mağdur etmemek adına gece geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürüyor.

Kuşadası'nın deneyimli terzilerinden biri olan Nuri Sünnetçi, "Son bir haftadır işlerimiz yoğun. Bayram alışverişini tamamlayan insanlar, daraltma ve paça tamiratları için bize geliyorlar. Sabahın erken saatlerinden itibaren tempolu bir şekilde çalışıyoruz. Özellikle son günlerde iftardan sonra ve gece geç saatlere kadar devam eden mesaimizde, vatandaşlarımızdan biraz daha anlayış bekliyoruz" diye durumu özetliyor.

Berber Kazım Uruş ise, "Arife gününe gelindiğinde bile, berberler sabaha kadar çalışarak hizmet vermeye devam ediyorlar. İnsanlar son günü bekliyorlar ve bu da sıkışıklık oluşturuyor. Yoğunluktan dolayı sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başlıyoruz ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu. - AYDIN