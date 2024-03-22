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Aydın'da Aranan 2 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde suçlu veya suçluların yakalanması amacıyla sürdürülen çok yönlü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre kasten öldürme, konut dokunulmazlığını ihlal etme, basit yaralama, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma suçlarından aranan ve toplamda 36 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 3 bin TL para cezası bulunan C.A. isimli şahıs Değirmendere Mahallesi'nde tespit edilen adreste yapılan operasyonla yakalandı. Ayrıca devam eden çalışmada uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçlarından aranan ve hakkında toplam 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahıs Kadınlar Denizi Mahallesi ara sokaklarında yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuşadası Aydın Güvenlik Cezaevi Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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