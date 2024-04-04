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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

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Aydın'da jandarma ekipleri üç ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Efeler, Kuşadası ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda İ.A, G.K, K.A, E.S, A.T, U.P isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde (Extacy, Kubar Esrar,Sentetik Hap), uyuşturucu kullanma aparatı ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. İ.A, G.K, K.A, E.S, A.T, U.P0 isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanan 6 şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kuşadası Efeler Aydın Söke Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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