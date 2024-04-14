Kuşadası'nda drone destekli operasyon: 19 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan drone destekli operasyon sonucunda Yunanistan'a geçmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Komutanlığınca Göçmem Kaçakçılığı suçuna yönelik drone destekli operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan operasyonda Kuşadası ilçesi deniz kenarında Yunanistan'ın Sisam Adası'na deniz yoluyla geçmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramada ise 1 adet şişme bot, 1 adet tekne motoru, 20 litre benzin, 9 adet can simidi, 13 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - AYDIN