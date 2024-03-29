Kuşadası'nda Jandarma Ekipleri Trafik Denetimlerine Devam Ediyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafik denetimlerine aralıksız devam eden jandarma ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde sürücüleri hem denetledi hem bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Yapılan denetimlerde sürücüler, yaya önceliği başta olmak üzere trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor. Bu çerçevede Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığınca, Güzelçamlı Mahallesi'nde trafik denetimi gerçekleştirildi. Havaların da ısınması ile birlikte artan motosiklet kullanımı sonrasında denetimleri de sıklaştıran trafik ekipleri, sürücüleri önce denetledi daha sonra bilgilendirdi. Motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli bisiklet sürücülerinin uyması gereken kurallar, koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanımı, geçiş hakkı, geçiş önceliği, geçiş kolaylığı, sağa ve sola dönüş kuralları, değişen yönetmelik kapsamında 125 cc'ye kadar motosiklet kullanacakların uyması gereken yasal mevzuat ve temel trafik kuralları konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. - AYDIN