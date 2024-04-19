Bankta unutulduktan sonra çalınan döviz dolu çantayı, polis bulup sahibine teslim etti

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir şahıs havaalanı servisini beklerken oturduğu bankta içi döviz dolu el çantasını unuttu. İki kişi tarafından çalınan çantayı polis ekipleri yaptıkları 5 günlük titiz çalışmanın ardından bulup sahibine teslim ederken, şüpheliler hakkında 'açıktan hırsızlık' suçundan işlem yapıldı.

Olay, 9 Nisan Salı günü saat 20: 45 sıralarında Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ramazan Bayramı arifesi sebebiyle İstanbul'a gidecek olan Yusuf Bostan, yol kenarında bulunan bir banka oturup, havalimanı servisini beklemeye başladı. Bu sırada Bostan, el çantasını bankın üzerine bıraktı. Servisin kendisini almak için durmasından sonra, araca binen Bostan, havalimanına vardığında el çantasının yanında olmadığını fark etti. Bunun üzerine Kuşadası'na geri dönen Bostan, oturduğu banka giderek çantasını aradı, ancak bulamadı.

Kamera kayıtları incelendi

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yusuf Bostan'ın durumu kendilerine bildirmesi üzerine harekete geçti. Asayiş Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel bir ekip, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polislerin yaptığı incelemede, bankta unutulan çantayı alan kişilerin Ş.S ve Ç.Ş oldukları belirlendi. Kimlik tespitleri yapılan şüpheliler, İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı. Yusuf Bostan'ın çantası ise 14 Nisan'da içerisinde bulunan döviz, ziynet eşyaları ve pasaportlarla beraber kendisine teslim edildi. İki zanlı hakkındaysa 'açıktan hırsızlık' suçundan işlem yapıldı.

"Dürüst davransalardı ödül verirdim"

Çantasına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Yusuf Bostan; "Öncelikle Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederim. Kısa sürede çantamı bulup, bana teslim ettiler. Çantamda 10 bin 360 sterlin, 2 bin 890 Avro, bin 200 ABD doları, 4 Ata altını, pasaportlarım ve cep telefonum bulunuyordu. Tabi dövizlerin bir kısmı Türk Lirası'na çevrilip, harcanmış. Cep telefonu da tahminimce satılmış. Ancak geriye kalanlara da şükrediyoruz. Eğer çantamı bulduklarında dürüst davranıp, bana ulaştırsalardı bu iki kişiye zaten ödül verirdim" diye konuştu.