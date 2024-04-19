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Kuşadası'nda silahlı kavga: 2 tutuklama

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işletme önünde meydana gelen silahlı kavga olayına karışan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işletme önünde meydana gelen silahlı kavga olayına karışan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir işletme önünde kavga ve silahla ateş edilmesi olayı meydana gelmesi üzerine bahse konu adrese polis ekipleri sevk edildi. Bahse konu yerde Ö.K. isimli şahsın iki arkadaşı ve 3 kadın arkadaşı ile birlikte mekana gelerek, alkol aldıktan sonra bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Ö.K. isimli şahsın arkadaşları Z.S., B.S., T.K., C.K. ve D.İ. isimli şahısların geldiği ve av tüfeği ile işyeri ve havaya ateş edildiğinin tespit edilmesi üzerine olaya karışan B.S., Ö.K., T.K., Z.S., C.K. ve D.İ. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan av tüfeği ile birlikte toplam 2 adet ruhsatlı av tüfeğine el konuldu. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildikleri mahkeme tarafından T.K., Z.S., C.K. ve D.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.K. ve B.S. isimli şahıslar tutuklandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuşadası Kavga Aydın Olaylar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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