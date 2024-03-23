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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Aydın'ın Kuşadası ve Kuyucak ilçelerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda Kuşadası ilçesinde A.Y., S.T., E.T. ve M.E. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca çalışmalar sonucu yakalanan A.Y., S.T., E.T., M.E., İ.A., A.C., Ö.D. ve K.U. isimli toplam 8 şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kuşadası Kuyucak Aydın Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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