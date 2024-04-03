Kuşadası'nda Hava Sıcaklıklarının Artmasıyla Vatandaşlar Denize Akın Etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hava sıcaklıklarının artması ile bazı vatandaşlar denize girerek güzel havanın tadını çıkardı.

Nisan ayının gelmesi ve baharın tüm canlılığıyla hissedilmesiyle Kuşadası'nda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. Deniz suyu sıcaklığının 22 dereceye ulaşması, bölgeyi ziyaret eden hem yerli hem de yabancı bazı turistler deniz keyfi yaşadı. Bazı vatandaşların ise sahilde oturmayı tercih ettiği görüldü. - AYDIN