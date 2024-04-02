Okullar Arası Küçük Erkekler Güreş Müsabakaları Kuşadası'nda Başladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okullar Arası Küçük Erkekler Güreş Müsabakaları, heyecan dolu mücadelelere ev sahipliği yapıyor. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen müsabakalar, 2-5 Nisan 2024 tarihleri arasında Kuşadası Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen toplam 17 farklı ilden 180 güreşçi, kıyasıya mücadeleler için Kuşadası'nda buluştu. Aydın, Afyon, Çanakkale, Kütahya, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Bilecik, Isparta, Manisa, Antalya, Yalova, İzmir, Kırklareli, Denizli, Muğla ve Balıkesir'den gelen sporcular, minderde yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaklar.

Müsabakaların açılış seremonisi, Kuşadası Spor Salonunda gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nun yaptığı açılış konuşması ile başladı. Müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar dileyen Müdür Fillikçioğlu, genç güreşçileri izlemekten büyük bir heyecan duyduğunu belirtti.

Ayrıca katılımcı takımlara 'hoş geldin' diyerek müsabakalarda başarılar dileyen Fillikçioğlu, güreş tutkunlarını Kuşadası Spor Salonu'na davet etti. - AYDIN