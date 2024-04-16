Üye Girişi
Haberler

Kruvaziyer gemi limana çarptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde limana yanaşmaya çalışan dev kruvaziyer gemi duramayınca iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisi ile iskelede ve gemide maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Geminin çarpma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. 149'u balkonlu 630 kamarası, 7 seçkin restoranı, 8 adet bar ve lounge'u ile seyahat severlerin dikkatini çeken Celestyal Journey adlı kruvaziyer gemi dün öğlen saatlerinde Ege Port Limanı'na yanaşmak için manevra yaptı. Gemi manevra yaptığı sırada duramayınca iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisi ile gemide ve iskelede küçük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Geminin çarpma anı ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Kuşadası Aydın Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Servet Yardımcı hangi takımlı, Servet Yardımcıkimdir? Fatih Sultan Mehmet kardeşlerini öldürdü mü? Erdoğan'dan öğretmen ataması son dakika açıklaması! Öğretmen ataması ne zaman, kaç tane, hangi branşlarda yapılacak? Barcelona PSG maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Barcelona PSG maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Borussia Dortmund Atletico Madrid maçı CANLI izle! 16 Nisan Dortmund A.Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? NO Pelicans LA Lakers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 17 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! NO Pelicans LA Lakers maçı Sacramento Kings GS Warriors NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 17 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Barcelona PSG maçı CANLI izle! 16 Nisan Barcelona PSG Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 16 Nisan EXXEN spor canlı izle! Sancaktepe jakuzi olayı ne? Belediyede jakuzi mi var? Tilâvet nedir? Kuran'da Tilâvet ne demektir? Tilâvet kelimesinin tanımı ve anlamı! Tertil nedir? Kuran'da Tertil ne demektir? Tertil kelimesinin tanımı ve anlamı! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 16-17 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 16-17 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Beypazarı Maden Suyu yasaklandı mı? Maden suyu sağlığa zararlı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title