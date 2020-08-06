Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Kırıkkale, Yozgat, Kayseri ve Sivas'ta başladı.

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Kırıkkale, Yozgat, Kayseri ve Sivas'ta başladı. Sivas Sivas'ta, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, perşembe pazarı ve perakende sebze halinde denetimde bulundu. Vatandaşlar ve satıcıları uyaran Vali Ayhan, maske, mesafe ve hijyen konularında dikkatli olunmasını istedi. Kaynak: AA