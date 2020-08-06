Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim
İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Kırıkkale, Yozgat, Kayseri ve Sivas'ta başladı.
06.08.2020 16:38 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:19
İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Kırıkkale, Yozgat, Kayseri ve Sivas'ta başladı.
Sivas
Sivas'ta, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, perşembe pazarı ve perakende sebze halinde denetimde bulundu.
Vatandaşlar ve satıcıları uyaran Vali Ayhan, maske, mesafe ve hijyen konularında dikkatli olunmasını istedi.
Kaynak: AA