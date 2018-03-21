İşte Yeni Hyperx Fury Ddr4!

Kingston® Technology Company, Inc.'in oyun bölümü HyperX®, HyperX® FURY DDR4 DIMM ve HyperX® Impact DDR4 SODIMM ramlerini yeni yüksek frekansa sahip modeller ile genişlettiğini duyurdu. HyperX® FURY DDR4 DIMMs ve HyperX® Impact DDR4 SODIMMs otomatik tak ve çalıştır hız aşırtma özelliğiyle dikkat çekiyor. FURY DDR4, 3466 MHz ve Impact DDR4 ise 3200 MHz hızlarını sunuyor. Her iki ürün yelpazesi tekli ve 8GB'dan 64GB'a kadar farklı kit kombinasyonları olarak bulunabiliyor.

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HyperX FURY DDR4 daha hızlı video düzenleme, 3B tasarım, oyun ve yapay zeka işlemleri için Intel ve AMD'nin en son platformlarına düşük maliyetli ve yüksek performanslı bir geliştirme sunuyor. Tak ve çalıştır özelliği ile standart DDR4 1.2v ayarlarında otomatik bellek hız aşırtmayı mümkün kılarken yeni FURY DDR4 ürünleri siyah BDK ile şık FURY asimetik ısı dağıtıcı dizaynı siyah, kırmızı ve beyaz renkler de bulunuyor.

HyperX ayrıca Impact DDR4 SODIMM ailesini 16GB'lık modül ve 64GB'a varan kit kombinasyonları ile daha yüksek hız ve kapasite ile genişletiyor. Voltaj değerleri standart 1.2V değerleri temel alınırken XMP profilleri ile kolayca hız aşırtma yapılması destekleniyor. Tak ve çalıştır özelliği, sistemin hız sınırları dahilinde mümkün olan en yüksek frekansa otomatik hız aşırtma yapılmasına olanak tanıyor.

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HyperX'in DRAM işletme müdürü Kristy Ernt, "Tak ve çalıştır özelliğine sahip ramler ile deneyimlerini en üst düzeye çıkarmak isteyen kullanıcılar için HyperX DDR4 ürün yelpazemizi genişletmekten heyecan duyuyoruz. FURY DDR4 ve Impact DDR4 ailesine gelen bu yeni eklentiler asgari bir yatırım ile daha hızlı ve harika görünen yüksek kaliteli bileşenler elde etmek isteyenler için son derece ideal," dedi.

HyperX FURY DDR4 Teknik Özellikleri

Modül Kapasitesi

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Tekli: 4GB, 8GB, 16GB

2'li kit: 8GB, 16GB, 32GB

4'lü kit: 16GB, 32GB, 64GB

Frekans: 2400MHz, 2666MHz, 2933MHz, 3200MHz, 3466MHz1

Gecikme Süresi: CL15, CL16, CL17, CL18, CL19

Voltaj: 1.2V

Çalışma Sıcaklığı: 0°C to 85°C

Boyutlar: 133.35 mm x 34.04 mm

HyperX Impact DDR4 SODIMM Teknik Özellikleri

Modül Kapasitesi

Tekli: 4GB, 8GB, 16GB

2'li kit: 8GB, 16GB, 32GB

4'lü kit: 16GB, 32GB, 64GB

Frekans: 2400MHz, 2666MHz, 2933MHz, 3200MHz2

Gecikme Süresi: CL14, CL15, CL17, CL20

Voltaj : 1.2V

Çalışma Sıcaklığı: 0°C to 85°C

Boyutlar: 69.6 mm x 30 mm