Çin, Intel ve AMD için telekomünikasyon şirketlerine talimat verdi

Son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ve Asya'nın parlayan yıldızı Çin arasındaki ticaret savaşı hız kazandı. İki ülkeden farklı hamleler geliyorken son olarak Çin, Intel ve AMD ile ilgili önemli bir adım attı. Böylelikle şirket, ABD'ye ciddi bir darbe vuracak gibi görünüyor.

Çin, telekomünikasyon şirketlerine AMD ve Intel için talimat verdi!

Aktarılan bilgilere göre Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerine Intel ve AMD gibi ABD'li yarı iletken şirketlerine ait çipleri, sistemlerinden kaldırmalarına yönelik bir talimat verdi. Bunun için hükümet, firmalara 3 yıl süre tanıdı ve yerli çipe geçiş planlarını sunmalarını istedi.

Çin'in bu adımı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'ye uyguladığı yaptırımlara tepki olarak attığı tahmin ediliyor. Hükümetin telekomünikasyon şirketlerine finansal bir destek sağlayıp sağlamayacağı ise bilinmiyor.

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Çin'in Intel ve AMD çipleri için verdiği bu karar, iki şirket için de ciddi bir etki yaratabilir. Zira şirketlerin gelirlerinin önemli bir kısmı, Çin pazarından sağlanıyor. Hükümetin bu kararının nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz.

Çin, son yıllarda attığı adımlar ile ABD bağımlılığından kurtulmak istiyor. Bu noktada önemli başarılar elde etti. Huawei gibi büyük şirketleri ile birlikte tamamen bağımsız olmak için çabalıyor. Bu, dünya ticaretinde önemli bir değişikliğe yol açacak.

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