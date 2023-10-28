Intel, 100 milyon bilgisayara yapay zeka getirmek istiyor

Intel, yeni Core Ultra modelleriyle birlikte 2025'e kadar 100 milyon bilgisayara yapay zeka yetenekleri kazandırmayı hedefliyor. Büyük yazılım şirketleriyle ortaklık kuran Intel, yapay zeka işleme gücüne sahip yeni nesil işlemcileriyle bu programı yürütecek.

Intel, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği etkinlikte 14. nesil işlemcilerini ve yeni Core Ultra modellerini görücüye çıkardı. Standart işlemci tasarımlarından farklı olarak, bu modeller dahili olarak makine öğrenimi çipleriyle (NPU) geliyor. Bu avantajı kullanmak isteyen Intel, 2025'e kadar 100 milyon bilgisayara yapay zeka getirmek istiyor.

Intel 100 milyon Core Ultra bilgisayar satmak istiyor

Intel, önümüzdeki yıllarda 100 milyon bilgisayara yapay zeka yetenekleri kazandırmayı amaçlayan yeni bir program başlattığını duyurdu. Büyük yazılım satıcılarıyla ortaklık kuran donanım devi, yapay zeka işleme gücüne sahip yeni nesil Core Ultra ile bu programı yürütecek.

Intel, Raptor Lake Refresh serisinde özellikle yapay zeka görevleri için tasarlanmış ilk kullanıcı çiplerini piyasaya sürdü. Intel Core Ultra olarak adlandırılan yeni işlemciler, Aralık ayında piyasaya sürülecek ve çoklu çip modül tasarımına sahip olacak.

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Bu satış programı sayesinde Intel, yazılım şirketlerine Core Ultra'nın yapay zeka işleme yeteneklerini sunmuş olacak. Şirketin mühendislik uzmanlığını, geliştirme araçlarını ve pazarlama kaynaklarını diğer firmalarla paylaşmış olacak.

Programa dahil olan ortaklar arasında Adobe, Webex, Zoom ve ses, video, oyun ve güvenlik gibi sektörleri kapsayan diğer markalar yer alıyor. Bu amaç dahilinde iki yıl içinde 100 milyon bilgisayar satılması hedefleniyor.

Uzun vadeli hedef ise Apple'ın M serisiyle birlikte kaybedilen tüketici pazarını geri kazanmak olacak. Bu pazarı kazanmak için ise yapay zeka destekli işlemcileri kullanmak istiyor.

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