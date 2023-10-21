Intel'den büyük gaf: "Aslında Raptor Lake Refresh CPU'ları Thunderbolt 5 desteğinden yoksun"

Intel, Raptor Lake Refresh CPU'lar için Thunderbolt 5 desteğine ilişkin yaptığı gafı düzeltti. Gelin detaylara birlikte göz atalım…

Intel, yeni piyasaya sürülen Raptor Lake Refresh masaüstü işlemci serisinde Thunderbolt 5 desteğine ilişkin daha önce yaptığı açıklamadan geri adım atarak büyük bir duyuru gafına imza attı. Intel'in ilk açıklamasında, 14. nesil işlemcilerin yakında piyasaya sürülecek olan Thunderbolt 5 kablolu bağlantı ile uyumlu olacağı iddia edilmişti.

Ancak daha sonra Intel, bu iddianın yanlış olduğunu açıklayan bir düzeltme yayınladı

Intel, Intel Core 14. Nesil işlemci ailesindeki bazı işlemcilerin gerçekten de Thunderbolt 5'i destekleyeceğini, ancak Intel Core 14. Nesil masaüstü işlemcilerin desteklemeyeceğini belirtti.

Bu hata, Raptor Lake Refresh lansmanının birincil ilgi odağı olmasa da, Intel'in duyurusunu kötü bir şekilde yansıtıyor. Ana vurgu işlemcilerin gelişmiş performansı, güç tüketimi ve fiyatlandırması üzerinde olmuştur. Bununla birlikte, lansman açıklamasında temel bir detayın yanlış olması kayda değer bir yanlış adımdır.

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Bu açıklama aynı zamanda hangi 14. nesil işlemcilerin Thunderbolt 5'i destekleyeceği sorusunu da beraberinde getiriyor. Intel muhtemelen Meteor Lake olarak bilinen Raptor Lake Refresh ile birlikte Aralık ayında piyasaya sürülecek diğer çip ailesini kastediyor. Meteor Lake, öncelikle Thunderbolt bağlantı noktalarının masaüstü bilgisayarlara kıyasla daha yaygın olduğu dizüstü bilgisayarlarda kullanılan mobil işlemcileri kapsıyor.

Thunderbolt 5'in yakın zamanda tanıtıldığını ve bu standardı içeren cihazların 2024 yılına kadar, muhtemelen yılın ikinci yarısında beklenmediğini vurgulamak çok önemlidir. Etkileyici hızına rağmen Raptor Lake Refresh PC sahipleri şimdilik Thunderbolt 5 desteğinden vazgeçmek zorunda kalabilir.