Microsoft, Windows 11'i destekleyen işlemciler listesini değiştirdi

Microsoft, geçtiğimiz Ağustos ayında 24 Intel işlemcisinin Windows 11 desteğini kaldırmıştı. Ancak şirket, herhangi bir açıklama yapmadan bu işlemciler için desteği geri getirdi.

Microsoft, soru işaretlerine neden olacak bir adım atarak Windows 11'i destekleyen işlemciler listesini değiştirdi. Geçtiğimiz Ağustos ayında 24 Intel işlemcisinin desteğini kaldıran şirket, herhangi bir açıklama yapmadan bu işlemciler için desteği geri getirdi.

24 Intel modeli için Windows 11 müjdesi

Geçtiğimiz yaz aylarında Microsoft, sessiz sedasız şekilde bazı Intel Xeon modellerinin Windows 11 desteğini kesti. Özellikle Xeon E-2136, E-2226G ve E-2356G gibi popüler 8. nesil Xeon E CPU'lardan desteğin kesilmesi merak konusu oldu.

Durumu daha da garipleştiren şey ise Microsoft'un 8. nesil Intel Core işlemcilerden desteği kesmemesi oldu. Yani temelde aynı mimariyi paylaşıyor olsalar da, Xeon serisinin Windows 11'i desteklemeyeceği açıklandı.

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8. nesil Xeon işlemcilerine yönelik destek, Ekim ayındaki Windows 11 güncellemesiyle yeniden getirildi. Bu da birkaç aylık sürecin sonunca resmi desteğin yeniden sunulduğu anlamına geliyor. Xeon E-2104G'den E-2388G'ye kadar daha önce kaldırılan 24 modelin tümü bir kez daha Windows 11 ile uyumlu oldu.

Intel Xeon E-2104G

Intel Xeon E-2134

Intel Xeon E-2136

Intel Xeon E-2144G

Intel Xeon E-2146G

Intel Xeon E-2174G

Intel Xeon E-2176G

Intel Xeon E-2176M

Intel Xeon E-2274G

Intel Xeon E-2276G

Intel Xeon E-2276M

Intel Xeon E-2278G

Intel Xeon E-2378G

Ancak Microsoft, bu kısa değişikliğe neyin yol açtığı veya neden geri dönüldüğü hakkında yorum yapmadı. Xeon CPU'ların teknik bir aksaklıktan dolayı kaldırıldığı ve Ekim itibarıyla bu hatanın çözüldüğü düşünülüyor.

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