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Intel Core Ultra 7 GPU Performansı Sızdırıldı

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Geçtiğimiz yıllarda ekran kartı pazarına giriş yapan Intel, edindiği tecrübeyle yeni işlemcilerinde GPU performansı konusunda iddialı olacak. Intel Core Ultra 7 155H işlemcinin GPU performansı sızdırıldı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz yıllarda ekran kartı pazarına giriş yapan Intel, edindiği tecrübeyle yeni işlemcilerinde GPU performansı konusunda iddialı olacak. Intel Core Ultra 7 155H işlemcinin GPU performansı sızdırıldı. İşte detaylar…

Intel Core Ultra 7 GPU performansı ortaya çıktı

Sızdırılan bilgilere göre Intel, Core Ultra 7 155 modelinde 6+8+2 konfigürasyonuna sahip 16 çekirdekli mimariyle karşımıza çıkacak. 22 iş parçacağıyla tanıtılacağı belirtilen işlemcinin standart kullanımda 3.8GHz, performans modunda ise 4.8GHz'e ulaşabileceği belirtiliyor.

24 MB L3 önbellek ile kullanıcılara sunulacağı belirtilen Intel Core Ultra 7 155H, 28W TDP değerine sahip. Sızıntılara konu olan bir diğer işlemciyse Core Ultra 5 125H olarak karşımıza çıkıyor.

14 çekirdekli olacağı belirtilen Core Ultra 5 125H, 18 iş parçacığıyla tanıtılacak. Intel'in Core Ultra 5 125H modelinde maksimum 4.50GHz hız sunacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

3DMark TimeSpy test sonuçları sızdırılan Intel Core Ultra 7, Intel Arc 350M ekran kartından daha iyi performans ile karşımıza çıkyıor.

Performans açısından Intel Core Ultra 7 155H ve Core Ultra 5 125H "Meteor Lake" işlemciler, Core i5-13500H "Raptor Lake" ve Ryzen 7 7840HS "Phoenix" ile kıyaslandı. Kıyaslama sonucu ise şu şekilde;

Intel Core Ultra 7 155H – 16 Çekirdek / 22 İş Parçacığı / 4.8GHz Maksimum / 24 MB L3 / 28W TDP

Intel Core Ultra 5 125H – 14 Çekirdek / 18 İş Parçacığı / 4.5GHz Maksimum / 20 MB L3 / 28W TDP

Intel Core i5-13500H – 12 Çekirdek / 16 İş Parçacığı / 4.7 GHz Maksimum / 18 MB L3 / 45W TDP

AMD Ryzen 7 7840HS – 8 Çekirdek / 16 İş Parçacığı / 5.1 GHz Maksimum / 16 MB L3 / 35W TDP

CORE ULTRA 7 155HRYZEN 7 7840HSCORE I5-13500HCORE ULTRA 5 125HGeekbench 5 (SC)1526169117081244Geekbench 5 (MC)1117412014105339875Geekbench 6 (SC)2379256624712195Geekbench 6 (MC)12523112431253410703Cinebench R15 (MC)2050227921771916Cinebench R20 (MC)5341510655314373Cinebench R23 (MC)15523131271456612703OpenCL (GPU)33418372111756628154Pil süresi (Idle)242283228235Pil süresi (Video)158192108144Pil süresi (Web)211244198157WebXPRT 4306273291277CrossMark1915164718201713

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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