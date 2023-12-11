Nvidia, Intel ile Üretim Ortaklığı İçin Görüşmelere Başlıyor

Nvidia, üretim ortaklığını çeşitlendirmek amacıyla Intel ile görüşmeye hazırlanıyor. Başta ekran kartları olmak üzere yapay zeka çipleri için Intel'in fabrikalarını kullanmak istiyor.

Nvidia, üretim ortaklığını çeşitlendirmek amacıyla Intel ile görüşmeye hazırlanıyor. Başta ekran kartları olmak üzere yapay zeka çipleri için Intel'in fabrikalarını kullanmak istiyor. Nvidia CFO'su Colette Kress, kısa süre önce düzenlenen bir etkinlikte TSMC'ye alternatif aradıklarını söyledi.

Nvidia ve Intel, ekran kartı üretiminde ortaklık kurabilir

Nvidia ve Intel'in bir süredir ortaklık için görüştüğü söyleniyor. Bu iddialara ilişkin son açıklama ise Nvidia CFO'su Colette Kress'ten geldi. Intel Döküm Hizmetleri'ni (IFS) kullanıp kullanmayacağı konusunda tartışmaların devam ettiğini söyleyen Kress, Intel ile çalışmak istediklerini ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamasında CFO, " ( Samsung ve TSMC'den sonra) Üçüncü bir fabrika ister miydik? Elbette. Nvidia'nın ekran kartlarına ve veri merkezi çiplerine yönelik artan talebi karşılamak için üretim kapasitesini artırması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Yarı iletken devi TSMC, Hopper ve Blackwell GPU aileleri dahil olmak üzere Nvidia'nın yapay zeka ve HPC çiplerinin büyük kısmını üretiyor. Samsung ise bir süre önce Ampere mimarisine dayanan GeForce ekran kartlarını üretti.

Görünüşe göre Nvidia, üçüncü bir ortakla daha çalışmak istiyor. Intel'in IFS merkezlerinden yararlanmayı amaçlayan şirket, üretim yeteneklerini çeşitlendirerek pazardaki rekabeti korumayı hedefliyor. Bu ortaklık ise Intel için önemli bir müşteri kazanmasına ve çip alanında Nvidia ile çalışmasına katkı sağlayabilir.

Nvidia CEO'su Jensen Huang, ABD'nin ihracat kısıtlamaları yüzünden daha fazla çip üretmek zorunda olduklarını söyledi. Intel ile kurulacak ortaklık, ABD'deki fabrikaları kullanmasına da yardımcı olacak.

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