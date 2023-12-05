Intel, AMD'nin işlemci markası hakkında kullanıcıları bilgilendirmeyi amaçlayan 'Core Truths' adlı bir pazarlama kampanyası başlattı. Şirket, Ryzen yongalarındaki numaralandırma şemasının kafa karıştırıcı olduğunu belirtti ve AMD'yi eski ürünleri yeniymiş gibi göstermekle suçladı.

Intel, AMD'nin işlemci markası hakkında kullanıcıları bilgilendirmeyi amaçlayan "Core Truths" adlı bir pazarlama kampanyası başlattı. Birtakım pazarlama görselleri hazırlayan şirket, Ryzen yongalarındaki numaralandırma şemasının kafa karıştırıcı olduğunu belirtti. Ayrıca AMD'yi eski ürünleri yeniymiş gibi göstermekle suçladı.

Intel : AMD Ryzen 7 serisi neden Zen 2 tabanlı?

AMD, Ryzen 7 serisini uygun fiyatlı sunabilmek amacıyla eski mimarileri kullanmaya devam ediyor. Ancak Intel, AMD'nin Ryzen 5 7520U gibi isimlendirmelerinin, "teknolojinin gerçek doğasını" gizlediğini savunuyor. Bu durum ise yeni işlemcilerin eski mimarilerle geliştirildiğinin üstünü örtüyor.

Intel, isimlendirme yapısını parçalayarak 7520U'nun aslında 2019'daki Zen 2 mimarisine dayandığını ifade etti. İşlemcinin 7 serisiyle sunulmasına rağmen, yeni mimariye dayanmadığını ifade etti. Şirketin iddiasına göre mimari, üçüncü rakamda gizleniyor. Yani "2" rakamı Zen 2'yi temsil ediyor.

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Intel, iddialarını desteklemek için bazı performans sonuçları da sundu. 13. nesil Core i5 1335U'nun, Ryzen 5 7520U'ya karşı yüzde 80 daha başarılı olduğunu ifade etti. Bundan dolayı da Ryzen 5 7520U'nun eğitim ve öğrenci cihazlarında "son teknolojiyi" yansıtmadığını aktardı.

Bilmeyenler için AMD, Ryzen 7020 işlemcilerini uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlara yerleştiriyor. Intel ise daha yüksek performans ve verimlilik sunduğu gerekçesiyle 13. nesil Core i3 serisini tavsiye ediyor.

Core Truths kampanyasıyla birlikte Intel, AMD'nin mobil numaralandırmadaki "hilesini" ortaya çıkarmak istedi. Özellikle eğitim sektöründeki uygun fiyatlı kullanıcıları hedefleyen şirket, AMD'nin eski mimarilerini kullanmasına dikkat çekiyor.

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