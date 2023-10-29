ABD merkezli çok uluslu teknoloji şirketi Intel, yatırımcılar için 2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal raporunu paylaştı. Dünyanın en büyük yarı iletken çip üreticileri arasında yer alan şirketin geliri yıllık bazda düştü fakat yine de beklentileri aştı. İşte ayrıntılar…

Intel'in geliri yıllık bazda yüzde 8 düştü!

Intel tarafından 2023'ün üçüncü çeyreği itibariyle paylaşılan rapora göre şirket, 14,2 milyar dolar gelir sağladı. Teknoloji devinin gelirleri geçtiğimiz yılki üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde 8 oranında düştü. Şirket, daha fazla düşüş bekliyordu. Yani elde edilen gelir beklentilerin üstünde karşılandı.

Rapora göre Intel, üçüncü çeyrekte yapay zeka alanında önemli ilerlemeler kaydetti. Veri merkezi ve yapay zeka biriminden 3,5 milyar dolar gelir sağlayan şirket, bu alanda geçtiğimiz üçüncü çeyreğe göre yüzde 10 gelir kaybı yaşadı. Intel CEO'su Pat Gelsinger tarafından önemli ilerlemeler kaydedildiği söylendi. Bu ilerlemeler, kendini dördüncü çeyrekte gösterecek gibi görünüyor.

Intel, Apple'dan intikam alıyor! 2 yılda 100 milyon satış

Intel 2023 – 3. Çeyreğe İlişkin Finansal Veriler;