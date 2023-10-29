Intel'in geliri yıllık bazda yüzde 8 düştü!
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ABD merkezli teknoloji şirketi Intel, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal raporunu paylaştı. Şirketin geliri yıllık bazda düşse de beklentileri aştı.
ABD merkezli çok uluslu teknoloji şirketi Intel, yatırımcılar için 2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal raporunu paylaştı. Dünyanın en büyük yarı iletken çip üreticileri arasında yer alan şirketin geliri yıllık bazda düştü fakat yine de beklentileri aştı. İşte ayrıntılar…
Intel'in geliri yıllık bazda yüzde 8 düştü!
Intel tarafından 2023'ün üçüncü çeyreği itibariyle paylaşılan rapora göre şirket, 14,2 milyar dolar gelir sağladı. Teknoloji devinin gelirleri geçtiğimiz yılki üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde 8 oranında düştü. Şirket, daha fazla düşüş bekliyordu. Yani elde edilen gelir beklentilerin üstünde karşılandı.
Rapora göre Intel, üçüncü çeyrekte yapay zeka alanında önemli ilerlemeler kaydetti. Veri merkezi ve yapay zeka biriminden 3,5 milyar dolar gelir sağlayan şirket, bu alanda geçtiğimiz üçüncü çeyreğe göre yüzde 10 gelir kaybı yaşadı. Intel CEO'su Pat Gelsinger tarafından önemli ilerlemeler kaydedildiği söylendi. Bu ilerlemeler, kendini dördüncü çeyrekte gösterecek gibi görünüyor.
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Intel 2023 – 3. Çeyreğe İlişkin Finansal Veriler;
GAAPGAAP DIŞI 2023 – 3. Çeyrek2022 – 3. Çeyrek2022 – 3. Çeyreğe Kıyasla2023 – 3. Çeyrek2022 – 3. Çeyrek2022 – 3. Çeyreğe KıyaslaGelir: 14,2 milyar dolar15,3 milyar dolarYüzde 8 düşüş Brüt Marj: Yüzde 42,5Yüzde 42,60,1 puan düşüşYüzde 45,8Yüzde 45,90,1 puan düşüşAr-Ge ve MG&A: 5,2 milyar dolar 6,0 milyar dolarYüzde 14 düşüş4,6 milyar dolar5,4 milyar dolarYüzde 15 düşüşFaaliyet kar marjı: Yüzde (0,1)Yüzde (1,1)1 puan yukarıYüzde 13,6Yüzde 10,82,8 puan artışVergi oranı: Yüzde 696,2Yüzde 642,0n/m*Yüzde 13,0Yüzde 13,0—Intel'e Atfedilebilen Net Gelir (zarar): 0,3 milyar dolar1,0 milyar dolarYüzde 71 düşüş1,7 milyar dolar1,5 milyar dolarYüzde 14 artışIntel'e Atfedilebilen Hisse Başına Kazanç (kayıp): 0,07 dolar0,25 dolarYüzde 72 düşüş0,41 dolar0,37 dolarYüzde 11 artış
Intel Birim Geliri Verileri:
Birim2023 – 3. Çeyrek Geliri2022 – 3. Çeyreğine Kıyasla Gelir İstemci Bilgi İşlem Grubu (CCG): 7,9 milyar dolarYüzde 3 düşüşVeri Merkezi ve Yapay Zeka (DCAI): 3,8 milyar dolarYüzde 10 düşüşAğ ve Uç (NEX): 1,5 milyar dolarYüzde 32 düşüşMobilye: 530 milyon dolarYüzde 18 artışIntel Döküm Hizmetleri (IFS): 311 milyon dolarYüzde 299 artış
Intel CEO'su Pat Gelsinger, üçüncü çeyrek için şunları söyledi;
Süreç ve ürün yol haritalarımızdaki genel ilerleme, yeni dökümhane müşterileriyle yapılan anlaşmalar ve yapay zekayı her yere taşıdığımız ivme ile vurgulanan olağanüstü bir üçüncü çeyrek geçirdik." "Stratejimizi durmaksızın geliştirerek, yürütme motorumuzu yeniden inşa ederek ve müşterilerimize olan taahhütlerimizi yerine getirerek IDM 2.0 dönüşümümüzde anlamlı ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz.
Pat Gelsinger
Intel Finansal İşler Müdürü (CFO) David Zinsner üçüncü çeyrek için şunları söyledi;
Sonuçlarımız, üst üste üçüncü çeyrekte beklentilerimizi aştı; gelirimiz, beklentilerimizin üst sınırının üzerindeydi ve hisse başına kazanç, güçlü faaliyet kaldıracı ve gider disiplininden faydalandı. Son dönemdeki portföy eylemlerimizin de gösterdiği gibi, sahiplerimizin sermayesinin büyük tahsisatçıları olmaya ve hissedarlar için değer yaratmaya son derece odaklanmış durumdayız.
David Zinsner
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