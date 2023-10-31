Asus ExpertBook B5, Asus E-Store'da Satışa Sunuldu

Asus'un sadece 1,4 kg ağırlığa sahip tasarımı, Intel Core i7'ye kadar CPU, Intel Arc grafik ve kurumsal düzeyde güvenlik özellikleriyle dikkat çeken iş dizüstü bilgisayarı Asus Expertbook B5, avantajlı fiyatıyla Asus E-Store'da satışa sunuldu.

Asus'un sadece 1,4 kg ağırlığa sahip tasarımı, Intel Core i7'ye kadar CPU, Intel Arc grafik ve kurumsal düzeyde güvenlik özellikleriyle dikkat çeken iş dizüstü bilgisayarı Asus Expertbook B5, avantajlı fiyatıyla Asus E-Store'da satışa sunuldu.

Asus ExpertBook B5, artık Asus E-Store'da

Bugünün teknolojilerini yarın için yeniden tasarlayan dünyanın lider bilgisayar üreticilerinden Asus, hareket halindeyken olağanüstü esneklik ve iş verimliliği için 16 inç, 16: 10 ekran ve güçlü, hafif yapı ile tasarlanan yepyeni dizüstü bilgisayar modeli ExpertBook B5'i (B5602) Türkiye'de satışa sundu. Asus E-Store üzerinden satın alınabilen Expertbook B5, iş hayatını kolaylaştıran özelliklerinin yanında avantajlı fiyatıyla da dikkat çekiyor.

İş dünyası için özel tasarım

Tüm gün süren inanılmaz pil ömrü ile uzun seyahatlerde yaşanan şarj endişesini ortadan kaldıran yeni model dizüstü bilgisayar; mobil iş verimliliğini artırmak için son teknolojiler kullanılarak tasarlandı. Bunlar arasında 12. Nesile kadar Intel Core işlemci ve Intel Arc A350M'ye kadar ayrık grafikler, çift fanlı soğutma, yapay zeka destekli konferans teknolojisi ve çift SSD RAID desteği yer alıyor.

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Bu son teknolojileriyle iş hayatında maksimum üretkenlik sağlayan ExpertBook B5, vPro desteği, dahili parmak izi sensörü ve TPM 2.0 çipi dahil olmak üzere kişisel gizliliği ve iş verilerini korumak için de pek çok özelliğe sahip.

Özellikler:

İşlemci: 12. nesil Intel Core i7 vPro

Bellek: 16 GB LPDDR5

Depolama: 512 GB/ 1 TB PCIe SSD

Ekran: 16 inç OLED, 3840 x 2400 piksel

Grafik kartı: Intel Iris Xe

İşletim sistemi: Windows 11 Pro

Fiyat:

16 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesine sahip model: 30 bin 112 TL