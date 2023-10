Intel, son dönemde piyasaya sürdüğü işlemcileriyle peş peşe ataklar yaptı. Nitekim 14. nesil de bu yolu takip edecek. Hatta bugün ortaya çıkan Intel Core i9-14900K işlemcisine ait sızıntılar, AMD Ryzen 9 7950X3D'yi geride bırakacak kadar güçlü olduğunu gösteriyor. İşte detaylar…

Intel Core i9-14900K, AMD Ryzen 9 7950X3D'yi solladı!

Aşağıda bir X (Twitter) kullanıcısının yaptığı paylaşım bulunuyor. Burada Intel'in henüz gerçekleştirmediği 14. nesil tanıtım etkinliğinde kullanılacak sunuma ait olduğu anlaşılan bir görselin paylaşıldığını görüyoruz. O da Intel Core i9-14900K işlemcisinin oyunlarda aldığı skor ve

Intel official 14900K vs 7950X3D gaming performance slides. + Metro Exodus Starfield Total War: WARHAMMER Ashes of the Singularity CS:GO – Dota2 Fortnite Cyberpunk 2077 League of Legends Horizon Zero Dawn pic.twitter.com/N6v78zA2C4 — HXL (@9550pro) October 10, 2023

Tabii bu test skorlarında aynı zamanda rakip taraftaki AMD Ryzen 9 7950X3D işlemcisinin de sonuçları bulunuyor. Hatta Metro Exodus, Starfield, Total War: WARHAMMER, Ashes of the Singularity, CS: GO, Dota2, Fortnite, Cyberpunk 2077, League of Legends ve Horizon Zero Dawn gibi 25 farklı oyunda yapılan karşılaştırma net bir şekilde görülüyor.

Yapılan işlemcilerin en yüksek performanslarını görebilmek için 1080p, yani FullHD çözünürlüğün seçildiğini görüyoruz. Bu 25 oyunluk kıyaslamada ise tam 14 oyunda Intel Core i9-14900K açık ara farkla öne çıkıyor.

Tabii AMD Ryzen 9 7950X3D işlemcisi de öyle kolayca kenara atılabilecek cinsten değil. Tam 9 oyunda da AMD tarafı öne çıkıyor. Kalan iki oyunda ise her iki işlemci de aynı FPS değerlerini verdiği için beraberlik veriliyor.

Intel'in büyük kazançları arasında Metro Exodus ve Starfield bulunuyor. Her ikisi de i9-14900K ile AMD'nin amiral gemisine kıyasla yüzde 23 daha iyi performans sergiliyor. Total War: Warhammer'da yüzde 22, Ashes of The Singularity'te yüzde 15 ve son olarak CS: GO'da yüzde 14performans artışıyla öne çıkıyor.

Bununla birlikte; AMD, Cyberpunk 2077'de yüzde 11, Fortnite'da yüzde 18 ve DOTA 2'de yüzde 23 daha yüksek performans sunmayı başarıyor. Dolayısıyla nispeten yeni nesil oyunlarda Intel'in bir adım önce geçtiğini görüyoruz. Toplam oyun sayısında da benzer şekilde AMD'yi sollamayı başarıyor.