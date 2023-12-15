Intel Core Ultra İşlemcileri Tanıtıldı

Intel, mobil için Core Ultra işlemcilerini tanıttı. Yüksek performans ve düşük güç tüketimi sunan bu işlemciler, Intel'in yeni mimarisi üzerine inşa edildi.

Intel geçtiğimiz gün düzenlediği etkinlik kapsamında mobil için Core Ultra işlemcilerini görücüye çıkardı. Meteor Lake mimarisi üzerine inşa edilen bu modeller, Core "i" olarak adlandırılmayan ilk işlemciler oldu. Peki Intel Core Ultra 9, 7, 5 modelleri neler vadediyor?

Intel Core Ultra 9, 7, 5 neler sunuyor?

Core Ultra mobil işlemci ailesi nihayet ortaya çıktı. Bu seri, yüksek performanslı ve düşük güçlü dizüstü bilgisayarları hedefleyen H ve U serisi işlemcilere yer veriyor. İlk olarak seride dört adet H serisi ve dört adet U serisi modeller bulunduğunu belirtelim.

Intel'in daha önce kullandığı P serisini H serisiyle birleştirmesi dikkat çekiyor. U serisi ise daha hafif dizüstü bilgisayarları hedeflemeye devam ediyor. Tüm yeni Core Ultra işlemcileri, Redwood Cove P ve Crestmont E çekirdeklerini kullanıyor. Şirket ayrıca ilk kez işlemcilerinde düşük güç modu sunan E çekirdeklerine yer veriyor.

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H serisi Core Ultra çipler, Intel'in DX12 Ultimate gibi özellikleri destekleyen yeni Arc GPU'suyla birlikte gelecek. Intel, grafiklerin 13. Nesil Core i7-1370P'ye kıyasla iki kat daha hızlı olduğunu iddia etti.

Intel ayrıca Core Ultra mimarisinde yapay zeka özelliklerine odaklandı. Buna göre yeni işlemcilerde ayrık NPU AI bellekleri bulunuyor. CPU ve GPU'dan bağımsız olarak çalışacak bu bellekler, 34 TeraOPS'a kadar performans sunabiliyor.

Ailenin en güçlü modeli Intel Core Ultra 9 185H; 5.1GHz turbo frekansa ulaşıyor. 16 çekirdekli mimariye sahip olan işlemci, 2.35 GHz hızında çalışan Intel Arc GPU'suna yer veriyor. Bir diğer güçlü model ise Core Ultra 7 165H oldu. Maksimum 5 GHz saat hızında çalışan çekirdeklere yer veren işlemci de 16 çekirdekli geliyor.

Intel Core Ultra H serisi mobil işlemcilerin özellikleri şu şekilde:

ÇekirdekP-Çekirdek Maksimum Turbo HızıE-Çekirdek Maksimum Turbo HızıGPU ÖzellikleriTaban GüçMaksimum Turbo Güç Core Ultra 9 185H165,1GHz3,8GHzIntel Arc (2,35GHz, 8 Xe çekirdek)45W115WCore Ultra 7 165H165GHz3,8GHzIntel Arc (2,3GHz, 8 Xe çekirdek)28W64/115WCore Ultra 7 155H164,8GHz3,8GHzIntel Arc (2,25GHz, 8 Xe çekirdek)28W64/115WCore Ultra 5 135H144,6GHz3,6GHzIntel Arc (2,2GHz, 7 Xe çekirdek)28W64/115WCore Ultra 5 125H144,5GHz3,6GHzIntel Arc (2,2GHz, 7 Xe çekirdek)28W64/115W

Intel Core Ultra U serisi mobil işlemcilerin özellikleri şu şekilde:

ÇekirdekP-çekirdek Maksimum Turbo HızıE-çekirdek Maksimum Turbo HızıGPU ÖzellikleriTemel GüçMaksimum Turbo Gücü Core Ultra 7 165U124,9GHz3,8GHzIntel Arc (2GHz, 4 Xe çekirdeği)15W57WCore Ultra 7 164U124,8GHz3,8GHzIntel Arc (1,8GHz, 4 Xe çekirdeği)9W30WCore Ultra 7 155U124,8GHz3,8GHzIntel Arc (1,95GHz, 4 Xe çekirdeği)15W57WCore Ultra 7 135U124,4GHz3,6GHzIntel Arc (1,9GHz, 4 Xe çekirdeği)15W57WCore Ultra 7 134U124,4GHz3,6GHzIntel Arc (1,75GHz, 4 Xe çekirdeği)9W30W

Intel, önceki nesillere kıyasla hem performans hem de verimlilikte önemli kazanımlar elde ettiğini iddia etti. Örneğin Core Ultra 7 165H'nin yeni tasarımı, Netflix uygulamasında Core i7-1370P'den yüzde 25 daha az güç kullanıyor. Ayrıca AMD Ryzen 7 7840U'yu yüzde 11 civarında geride bırakıyor.

Tüm bu işlemcilerin 2024 yılında raflardaki yerini alması bekleniyor.