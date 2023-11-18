Xiaomi'nin yeni gaming laptop modeli sızdırıldı

Ülkemizde akıllı telefon modelleriyle bilinen Xiaomi, aslında gaming laptoptan kulaklığa kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip. Ortaya çıkan yeni sızıntılar ise yen Xiaomi gaming laptop modelinin sınırları zorlayacağını gösterdi. Geekbench'te sızan TM2211 kod adlı oyuncu bilgisayarı, 24 çekirdekli Intel i9 işlemciden güç alıyor.

Intel Core i9-14900HX'li Xiaomi TM2211 sızdırıldı

Xiaomi, Intel'in 14. nesil Core HX serisi işlemcilerinden güç alan yüksek performanslı bir oyun bilgsiayarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor olabilir. TM2211 kod adlı iki duyurulmamış Xiaomi modelinin test sonuçları, Geekbench veritabanında ortaya çıktı.

İki TM2211 modeli; Intel Core i9-14900HX ve i5-14500HX işlemciler ile listeleniyor. i9-14900HX, Intel'in 8 yüksek performanslı çekirdek ve 16 verimli çekirdek içeren 14. nesil HX yongasını temel alıyor. i5-14500HX ise 6 performans çekirdeği ve 8 verimli çekirdekle geliyor.

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HX serisi Intel'in oyun dizüstü bilgisayarları için en üst düzey işlemcileri. Yüksek saat hızları için tasarlanan bu yongalar aynı zamanda zorlu oyunlar için de optimize ediliyor. 13 ve 14. nesil aynı Raptor Lake mimarisini kullanıyor olsa da, HX serisinde yeni Intel 7 mimarisi yer alıyor.

TM2211'in ekran kartı özellikler için herhangi bir teknik özellik veya kıyaslama mevcut değil. Ancak HX işlemciyle birlikte Nvidia RTX 40 serisi ekran kartlarının kullanılması mümkün görünüyor.

Xiaomi halihazırda Redmi G serisiyle oyun bilgisayarları sunuyor. Ancak bu üst düzey model, farklı bir serinin başlangıç modeli olacağını da işaret ediyor olabilir.