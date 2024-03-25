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Çin, yabancı teknolojiyi bilgisayar sistemlerinden çıkarmayı planlıyor

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Çin hükümeti, ülkenin bilgisayar sistemlerinden yabancı teknolojiyi aşamalı olarak çıkarmayı planlıyor. Çin, ABD yapımı Intel ve AMD mikroişlemcilerinin kullanımının sona erdirilmesini ve Microsoft'un Windows işletim sistemi ile yabancı yapımı veritabanı yazılımlarının bilgisayarlardan kaldırılmasını istiyor.

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Çinli yetkililer, kasaba düzeyinin üzerindeki kurumlardan, alımlar yapılırken "güvenli ve güvenilir" işlemciler ve işletim sistemleri içeren kriterlerin dahil edilmesini talep etmeye başladı. Çin'in bu hamlesi, ABD'nin kendi teknolojik bağımsızlığını artırma yönünde attığı adımlarla aynı tarihte geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Intel Ocotillo Kampüsü'nde yaptığı bir konuşmada, Intel Corp.'a Arizona'da yarı iletken üretimi için CHIPS Yasası kapsamında 8.5 milyar dolar federal fon sağlanacağını duyurdu. Bu adım, ABD'nin Çin ve Tayvan'a olan bağımlılığını azaltma ve kendi ülkesinde yarı iletken üretimini artırma çabasının bir parçası.

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Bu gelişmeler, küresel teknoloji sektöründe önemli değişikliklere işaret ediyor. Çin'in yabancı teknolojiyi kendi sistemlerinden çıkarma kararı ve ABD'nin kendi yarı iletken üretim kapasitesini artırma çabaları, her iki ülkenin de teknoloji alanında daha bağımsız bir yol izlemeye başladığının göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Bu durum, küresel teknoloji tedarik zincirleri ve politikaları üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Çin'in bilgisayar sistemlerinden ABD yapımı Microsoft ve Intel gibi yabancı teknolojileri çıkarma planı ve ABD'nin yarı iletken üretimini artırma çabaları, her iki ülkenin teknoloji alanında içe dönük politikalar izlemeye başladığını gösteriyor.

Bu gelişmeler, küresel teknoloji tedarik zincirlerinde ve siyasi dengelerde önemli değişikliklere yol açabilir, her iki ülkenin de teknolojik bağımsızlığını ve yerel kapasitelerini güçlendirmeyi amaçladığı bir dönemin başlangıcı olabilir.

Siz Çin'in bu kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Süper güç olmanın bir parçası mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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