Geçtiğimiz günlerde büyük bir zarar ettiği ortaya çıkan Intel, çareyi yine toplu işten çıkarma yapmakta buldu. İddialara göre 133 bine yakın bir personel sayısına sahip olan firma, yaklaşık 10 bin çalışanı ile yollarını ayıracak. Alınan bu kararın temel sebebinin, şirketin son dönemde açıkladığı olumsuz finansal tablo olduğu düşünülüyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Intel, toplu işten çıkarma yapacak

Intel yönetimi, bu son kararla birlikte ekonomik sürdürülebilirliği sağlayarak yatırımcıların güvenini tekrardan kazanmayı amaçlıyor. Firma içinde oldukça büyük bir huzursuzluk yaratan bu durumun, hisse değerlerine kısa dönemde negatif yansıyacağı düşünülüyor. Geçtiğimiz iki senedir gözle görülür oranda bir küçülmeye giden kuruluşun, azalan işçi giderlerinden artan bütçe ile dev bir yonga girişimi yapmayı hedeflediği biliniyor.

Son işten çıkarma furyasında en çok personel kaybedecek departmanın ise satış ve pazarlama bölümü olacağı öne sürüldü. Ancak şirket yönetimi konuyla ilgili fazla ayrıntı vermekten kaçınırken, işten çıkış işlemlerinin sessiz sedasız halledilmesi isteniyor. Geçtiğimiz haftalarda birtakım 2030 hedefleri açıklayan Intel'in, bunun için birçok radikal karar daha alması bekleniyor. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Intel yapacağı yeni girişimlerde iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz Intel ürünleri kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.