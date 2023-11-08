Intel ve ABD Hükümeti Arasında Yeni Çip Ortaklığı

Intel, ABD ordusu için mikroçip üretim tesisleri kurmak için ABD hükümetinden 4 milyar dolara kadar fon alabilir. ABD'nin yerli yarı iletken üretimini teşvik etme amacıyla yapılan bu ortaklık, ulusal güvenlik ve ekonomik rekabet açısından önem taşıyor.

Intel ve ABD hükümeti arasında yeni bir çip ortaklığına gidilmesi bekleniyor. Konuyla ilgisi hazırlanan raporlara göre Intel, ABD ordusu için mikroçip üretim tesisleri kurmak için ABD hükümetinden 4 milyar dolara kadar fon alabilir.

Intel, ABD'de mikroçip üretimi yapacak

Intel için ayrılacak söz konusu fon, ABD'nin yerli yarı iletken üretimini teşvik etmesinin bir parçası. Biden yönetimi, küresel çip endüstrisindeki rekabet gücünü artırmak amacıyla geçtiğimiz aylarda 52 milyar dolarlık Çip ve Bilim Yasası'nı onayladı. Yasadaki fonun önemli bir kısmı ise üretim tesislerine ayrıldı.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, daha önce Intel ile yapılacak potansiyel bir projenin ulusal güvenlik yatırımı olacağının altını çizdi. Intel tarafından üretilecek yarı iletken mikroçip tesisleri; askeri ve istihbarat uygulamaları için mikroçip üretecek.

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ABD yönetiminin amacı ise Çin ile artan ekonomik savaşta geri planda kalmamak. ABD'nin bir ithalat kaynağı olarak Çin'e olan bağımlılığını azaltmak istiyor. Raporlara göre Çin ile yaşanacak bir aksaklık, ABD'nin yarı iletken ithalatının yüzde 60'ını etkileyebilir.

Sadece Intel için ayrılan 4 milyar dolarlık fon ise şimdiden bazı eleştirilere neden oldu. ABD'li senatörler, yerli çip üretim sektörünü çeşitlendirmek isteyen diğer şirketlere çok az fon bırakılacağından endişe duyuyor.

Intel ise henüz finansman görüşmeleri hakkında yorum yapmadı. Ancak potansiyel yatırım, hem ulusal güvenlik hem de ekonomik rekabet nedenleriyle yerli çip üretimine duyulan ihtiyacın altını çiziyor.

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