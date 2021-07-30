İçişleri: Eylem hazırlığındaki terörist 2 kilo patlayıcıyla yakalandı
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İçişleri: Eylem hazırlığındaki terörist 2 kilo patlayıcıyla yakalandı

İçişleri: Eylem hazırlığındaki terörist 2 kilo patlayıcıyla yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri: Eylem hazırlığındaki terörist 2 kilo patlayıcıyla yakalandıİÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı teröristin, 2 kilogram ağırlığındaki plastik patlayıcı ile yakalandığını duyurdu.

İçişleri: Eylem hazırlığındaki terörist 2 kilo patlayıcıyla yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı teröristin, 2 kilogram ağırlığındaki plastik patlayıcı ile yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, dün akşam Mardin-Kızıltepe yolunda gerçekleştirilen uygulamada aracı durdurdu. Yapılan aramada; araç altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı, telefon düzenekli, yaklaşık 2 kilogram ağırlığında el yapımı plastik patlayıcı madde ele geçirildi. Araçta bulunan terör örgütü PKK/KCK mensubu yakalanarak, gözaltına alındı. Bombalı eylem hazırlığındaki terörist, adli işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber | Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist yakalandı
Son dakika haber | Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubunun yol uygulaması sırasında 2 kilogram plastik patlayıcı ile...
İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubunun yol uygulaması sırasında 2 kilogram plastik patlayıcı ile...
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