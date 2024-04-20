AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma Mazıdağı'nda Ziyaretlerde Bulundu

Ak Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma il yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Mazıdağı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ak Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İl Başkanı Vahap Alma ve beraberindeki üyeler, Mazıdağı İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Burada teşkilatların önemine değinen Alma, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana teşkilatlarının gücüyle ayakta kaldığını hatırlattı.

Ana kademesiyle, kadın ve gençlik kollarıyla, mahalle temsilcileriyle her zaman halkın hizmetleri doğrultusunda hareket eden bir çizgiyle yollarına devam ettiklerini belirten Alma, sürekli yenilenen hizmet politikalarıyla vatandaşlara daha iyi hizmet sunmanın derdinde olduklarını kaydetti.