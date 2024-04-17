Mardin'de Motosiklet Sürücülerine 95 Bin TL Para Cezası

Mardin'in Midyat ilçesinde motosikletle hız ve trafikte akrobatik hareketler yapan 3 sürücüye 95 bin 926 TL para cezası verildi.

Polis ekipleri ilçede motosikletle hız ve trafikte akrobatik hareketler yaparak kendilerinin ve vatandaşların hayatını tehlikeye atan 3 kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan araştırma neticesinde yakalanan B.A., V.A. ve N.A. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca motosiklet sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun trafiği tehlikeye düşürecek şekilde tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunmak, motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak, izin almadan karayolu üzerinde yarış yapmak, kasksız motosiklet kullanmak ve sürücü belgesiz araç kullanmak maddelerinden toplam 95 bin 925 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. - MARDİN