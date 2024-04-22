Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Artuklu-Yeşilli kara yolunun Kamor mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, araçlardaki İsmail Hakkı O. (37), Şükran T. (40), İdris T. (42) ve Hilal T. (8) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.