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Mardin'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Abdülkadir Paşa Mahallesi Saray Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 35 AUK 089 plakalı Honda marka otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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