Mardin'in Nusaybin ilçesinde silahlı kavga: 4 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir Paşa Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple silahlı kavga çıktı. Olayda 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN