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Mardin'in Nusaybin ilçesinde silahlı kavga: 4 yaralı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir Paşa Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple silahlı kavga çıktı. Olayda 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nusaybin Mardin Kavga Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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