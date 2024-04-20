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Mardin'de 16 yaşındaki genç intihar etti

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde hayvanları otlatırken ölü olarak bulunan 16 yaşındaki S.E.'nin intihar ettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'de hayvanları merada otlatırken ölü olarak bulunan 16 yaşındaki S.E.'nin intihar ettiği ortaya çıktı.

Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Yalınağaç köyünde meydana geldi. S.E., 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında merada hayvanları otlattığı sırada ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında S.E.'nin intihar ettiği ortaya çıktı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mazıdağı Mardin 3.Sayfa Güncel Haberler

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