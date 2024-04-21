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Mardin'de transit ile hafif ticari araç çarpışması: 11 yaralı

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Mardin'de meydana gelen trafik kazasında transit ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de transit ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Akresta Geçidi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, markası belirlenemeyen 33 AOH 571 plakalı hafif ticari araç ile Mercedes marka 34 HKC 122 plakalı transit çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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