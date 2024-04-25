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Mardin'de Okullar Arası Futbol Turnuvası Düzenlendi

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Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mardin Kültür Sanat ve Sosyal Araştırmalar Derneği işbirliğiyle düzenlenen turnuvaya, 32 okul takımı katıldı. Liselerde Mardin Anadolu Lisesi, ortaokullarda Hacı Hamdiye Özdemir Ortaokulu, ilkokullarda Abdulkadir Tutaşı İlkokulu birinci oldu. Final müsabakalarını Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, öğrenci ve veliler izledi. Vali Yardımcısı Kurt, yapılan organizasyonun oldukça başarılı olduğunu belirterek, turnuvanın genç sporcuların geleceği açısından önemli bir başlangıç olacağını kaydetti.

Mardin'de okullar arası futbol turnuvası düzenlendi.

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mardin Kültür Sanat ve Sosyal Araştırmalar Derneği işbirliğiyle düzenlenen turnuvaya, 32 okul takımı katıldı.

21 Kasım Şehir Stadında oynanan maçlarda liselerde Mardin Anadolu Lisesi, ortaokullarda Hacı Hamdiye Özdemir Ortaokulu, ilkokullarda Abdulkadir Tutaşı İlkokulu birinci oldu.

Final müsabakalarını Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, öğrenci ve veliler izledi.

Vali Yardımcısı Kurt, yapılan organizasyonun oldukça başarılı olduğunu belirterek, turnuvanın genç sporcuların geleceği açısından önemli bir başlangıç olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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