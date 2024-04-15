Mardin'de tekeri patlayan otomobilin kaza sonucu 2 kişi yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde tekeri patlayan otomobilin yol kenarına savrulduğu kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, M.Ç. idaresindeki 34 FJJ 240 plakalı otomobil, Acırlı mevkisinde tekeri patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu. Sürücüyle birlikte yaralanan yaralanan 1 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN