Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Mardin'de tekeri patlayan otomobilin kaza sonucu 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde tekeri patlayan otomobilin yol kenarına savrulduğu kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.Ç. idaresindeki 34 FJJ 240 plakalı otomobil, Acırlı mevkisinde tekeri patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu. Sürücüyle birlikte yaralanan yaralanan 1 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mardin Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title